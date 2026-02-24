木造DASH木造DASH第3弾！電動が当たり前の時代に木だけでキックボードづくりに挑戦する！職人の知恵や協力を得ながら、4人が代わる代わる製作を行う。老舗製材所で木材調達をする城島は真冬の海に落下！？横山は糸のこぎりに悪戦苦闘？松島は予想以上の才能を開花！慎太郎は島での開拓を生かし、センス抜群の対応力！前代未聞！？歯車・バネ・ブレーキまで木で再現を目指す！果たして無事完成させ乗って動くことは出来るのか！？