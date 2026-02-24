俳優の中村雅俊が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。小栗忠順の恩師・安積艮斎役を演じる中村が意気込みを明かした。【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣中村は本作で大河ドラマ6作目となる。演じる安積艮斎はこれまでほとんど描かれることのなかった人物。中村は「最初にやるという意味では、中村雅俊そのもので色をつけていいんじゃないかと勝手に思