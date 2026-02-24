【モデルプレス＝2026/02/24】上白石萌音が2月24日に都内にて行われた、2027年に放送予定の俳優・松坂桃李が主演を務める大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」出演者発表会見に登壇。本作への思いを明かした。【写真】2027年大河ドラマ豪華新キャスト◆上白石萌音、作品との縁明かす同日、主人公・小栗忠順（松坂）の妻・みち役として本作への出演が発表された上白石。感想を求められると、本作に縁を感じているといい「父が社会科