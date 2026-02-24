【モデルプレス＝2026/02/24】元乃木坂46の阪口珠美が2月23日、自身のInstagramストーリーズとX（旧Twitter）を更新。元乃木坂46の久保史緒里から受け取った手作りのプレゼントを披露し、反響を呼んでいる。【写真】元乃木坂46メンバー「手作り凄すぎる」元同期からもらった巾着袋＆2ショット◆阪口珠美、久保史緒里からの手作りプレゼント公開阪口は、自身のX（旧Twitter）にて「手作りって嬉しい！！愛がいっぱいだ〜 大好きな子