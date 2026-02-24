元グラビアアイドルのMEGUMIさん（タレント）が、冠番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）で、森脇梨々夏さん、榎原依那さん、工藤理子さん（STU48）らグラビアアイドルに、現役時代の苦労を語り、売れるための秘訣をアドバイスした。サラダ油を塗ったテカテカショットは「クセエーよ、（洗っても）落ちねえし」番組はMEGUMIさんがバーのママになって、客としてやってくるゲストと酒を飲みながらトークを繰り広げるもので、