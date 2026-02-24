中日・井上一樹監督は２４日、沖縄・北谷キャンプの打ち上げて取材に応じ、開幕ローテ候補として期待していた草加勝投手が右肘痛を訴え、キャンプ終了を待たずに名古屋に戻っていることを明かした。「草加はね、ちょっと肘の調子があんまりよくないっていう話だったんで。もちろん、競争する意味ではオープン戦でバンバン投げなきゃいけない立場なんだけども…」と明かした。草加は亜大から２３年のドラフト１位で入団。２４年