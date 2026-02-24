『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』Final Program (C)カラー 「エヴァンゲリオン」シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が、2月23日についにフィナーレを迎え、キャスト陣と監督陣が集結したFinal Programのレポートが到着した。 同イベントには、3日間で延べ約3万人の来場客が訪れ、初日の幕開けから最終日のフィナӦ