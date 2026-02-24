高市早苗首相は衆院代表質問で、2026年度予算の3月中の成立に重ねて意欲を示し、野党に協力を要請した。「野党にも協力をお願いしつつ、25年度内の成立を目指したい。国会審議には誠実に対応していく」と述べた。