【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は最終日の２２日、全競技が終了し、閉会式が行われた。日本は、フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）とスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が旗手を務めた。祭典の終わりを告げる閉会式は、「ロミオとジュリエット」の舞台で知られるイタリア北部ベローナにある円形闘技場で行われた。式のテーマは「躍動する美」。イタリアらしくオペラの演出で華