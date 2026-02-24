ＮＨＫは２４日、東京・渋谷の放送センターで会見を開き、２０２７年大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト５人を発表した。この日は主人公・小栗忠順を演じる松坂桃李（３７）とともに、新キャストの主人公の父・小栗忠高役の北村有起哉（５１）、母・くに役の鈴木京香（５７）妻・みち役の上白石萌音（２８）らが会見に出席した。他に発表されたのは井伊直弼役の岡部たかし（５３）、安積艮斎役の中村雅俊（７５）。新たな