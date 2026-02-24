アリサ・リウへまさかのラブコールがあった(C)Getty Imagesアリサ・リウのフィーバーが止まらない。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウの地元カリフォルニア州にあるオークランドのアイスクリーム店「Fentons Creamery（フェントンズ クリーメリー）」のインスタグラムが、アリサ・リウを称えるコメントを掲載した。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リ