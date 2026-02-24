女優の鈴木京香が２４日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた２０２７年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席した。鈴木は、主演の松坂桃李演じる幕臣・小栗忠順（ただまさ）の母・くにを演じる。松坂の母親役は１７年度の朝ドラ「わろてんか」以来で「当時からきれいでまっすぐな瞳をしていた」と回想。「大河ドラマは何度か出ているが、歴女とはほど遠いところにいる。勉強しながら、みんなの後押しをする素敵な母親