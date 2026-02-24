東京の移住相談窓口を訪れた人などを対象にした「移住希望地ランキング」で、群馬県が2年連続の1位となりました。「ふるさと回帰・移住交流推進機構」によると、東京の相談窓口を訪れた人などへのアンケートで、最も相談が多かったのは群馬県への移住で、2年連続の首位でした。群馬県山本一太 知事「王座を防衛したということなので、本当にありがたいし、知事として誇りに思っている」東京など都市部の家賃が高騰する一方