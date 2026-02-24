お笑い芸人・なるみと岡村隆史（ナインティナイン）によるABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』の今年度2回目となるゴールデンスペシャルが、3月4日午後7時から放送（関西ローカル）されることが決まった。【写真】なるみ・岡村隆史・すっちーの3ショット前回のゴールデンでは、ゆくゆくは地元の関西に戻ってきたいという岡村のためにあらゆる街を紹介する人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で一向に決断しない姿を見かねて