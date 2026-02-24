俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、松坂演じる主人公・小栗忠順（ただまさ）の母、くに役の鈴木京香（57）が演じることが分かった。鈴木が大河ドラマに出演するのは「翔ぶが如く」「炎立つ」「葵徳川三代」」「新選組！」「真田丸」「鎌倉殿の13人」に続く7作目。くには、小栗家十一代当主・忠高の妻であり、忠順の母。小栗家に生まれ育