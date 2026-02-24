名古屋の名鉄百貨店本店の名物キャラクター「ナナちゃん」が“緊急手術”に入った。同店の公式Ｘ（旧ツイッター）が２４日、「ナナちゃん再度負傷緊急手術中ですので復活までしばらくお待ちください」と伝えた。今月１８日から“お手振り”が始まった「ナナちゃん」は２２日の午後に“負傷”しお手振りを中止。約４時間後に復旧し再稼働したが、中１日で再度負傷してしまった。同Ｘには「ナナちゃんは腕をケガしたのでお休み