中国商務省は、日本の20の企業などについて輸出規制対象に指定しました。高市総理の台湾有事に関する発言への対抗措置を一段と強化した形です。中国商務省はきょう、「三菱造船」や「防衛大学校」など日本の20の企業や機関を輸出規制リストに加えたと発表しました。これらの企業などに対し、中国から軍民両用の品目を輸出することが禁止されるほか、海外の事業者が中国製の軍民両用品を輸出することも禁止するとしています。制裁は