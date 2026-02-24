俳優の松坂桃李が２４日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた、主演する２０２７年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席した。本作は、幕臣側から幕末史を描くスリリングなエンターテインメント。松坂は、日本の近代化に尽くしながらも、明治新政府から「逆賊」の汚名を着せられた悲劇の天才・小栗忠順を演じる。ダブルのスーツで登場した松坂は、引き締まった表情で「興奮と安心が同時に押し寄せてきております」と