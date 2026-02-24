病気やケガで入院し、窓口で支払った金額が30万円になったら「これだけ払ったのだから、確定申告をすれば少しは税金が戻ってくるはず」と期待するのではないでしょうか。そして申告会場へ行ったものの、係員から衝撃の一言を告げられることがあります。 「今回のケースでは、医療費控除の対象になりません。還付金は0円です」 30万円も支払ったのになぜ？ と食い下がると、原因は「加入していた生命保険」にあると