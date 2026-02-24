2月21日（土）、アウトレット品を取り扱う「ジョーシンアウトレット姫路東店」（兵庫県姫路市）が兵庫県姫路市にオープンしました。アウトレット商品を取り扱う店舗で、キッズランドも併設。3月8日(日)まで、特価品を多数用意するオープンセールを実施しています。2月21日にオープンしたジョーシンアウトレット姫路東店（兵庫県姫路市大阪・千葉・京都・奈良に続き、兵庫県初上陸となるジョーシンアウトレット姫路東店。ジョーシン