整形13回、そのうち目だけで8回。お笑い芸人のヨン・イェリムが、目の整形手術を8回も受けることになった理由を明かした。【写真】整形手術に総額1500万円かけた韓国タレント2月23日、YouTubeチャンネル「アンニョンハセミ」には「人生めちゃくちゃに生きてきた話（ft.ヨン・イェリム）」と題した新動画が公開された。この日、タレントのパク・セミとヨン・イェリムは、お笑い芸人の公開採用試験についてトークを展開。パク・セミ