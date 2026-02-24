24日午後、愛知県豊明市の伊勢湾岸道下り線でトラックなど4台が絡む事故があり、1人が重体となっています。 24日午後0時半すぎ、豊明市の伊勢湾岸道下り線の豊明インターチェンジから名古屋方面に少し離れた場所で、「4台が絡んだ事故」と事故の当事者から110番通報がありました。 警察によりますと、車を運搬するキャリアカーとトラック、他に2台が絡む事故とみられ、キャリアカーの運転手が重体と