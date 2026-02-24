【式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2】 11月 再販予定 価格：20,350円 【式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー】 11月 再販予定 価格：20,350円 エヴァストア限定商品 HOBBY MAX JAPAN（ホビーマックスジャパン）は、フィギュア「式波・アスカ・ラングレ