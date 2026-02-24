２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５２３．８８ポイント（１．９３％）安の２６５５８．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９０．３８ポイント（２．０７％）安の９００７．００ポイントと反落した。売買代金は１３８６億７９２０万香港ドルに拡大している（２３日前場は１０６４億５０００万香港ドル）。米株安が嫌気される流れ。昨夜の米株市