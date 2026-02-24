俳優の岡田准一（45）とお笑いコンビ「たくろう」が24日、都内でマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席した。リニューアルしたマクドナルドのコーヒーのブレンド比率のように見直したいことは「休む時間。仕事と休みの時間がよく分からない」と話した。俳優業だけでなくプロデュース業も行い、武術家としても活躍。「スタッフ業もやるので、休んでいる時間も考えていることが多い。トレ