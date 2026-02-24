俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、松坂演じる主人公・小栗忠順（ただまさ）の妻、みち役を上白石萌音（28）が演じることが分かった。上白石が大河ドラマに出演するのは「江〜姫たちの戦国〜」「西郷どん」「青天を衝（つ）け」に続く4作目。みちは播磨国（はりまのくに）林田（はやしだ）藩の八代藩主、建部政醇（たけべ まさあつ）娘と