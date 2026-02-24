海南省三亜市では春節（旧正月、2026年は2月17日）に合わせた連休期間中、蜈支洲島の観光の人気が高まり続け、1日当たりの平均観光客数が延べ1万8000人に達した。新華社が伝えた。春節連休期間は観光客が非常に集中し、ニーズが多様化するという課題に対し、蜈支洲島景勝地ではサービスと体験を向上させる新モデルを打ち出し、アイランドリゾート体験を向上させている。（提供/人民網日本語版・編集/AK）