空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてみましょう！今回は、学習の記憶を呼び起こす言葉や、ビジネス・ITで使う用語などをセレクトしました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んゆ□□いきゅ□□んしゅ□□んききヒント：マウスやキーボード、モニターなど、パソコンに接続して使う機材の総称は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うへ正解は「うへ」でした。▼解説それぞれの言葉