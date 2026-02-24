堂本光一が主演、藤井道人がプロデュース、米倉強太が監督を務める縦型ショートドラマ“エスドラ”『記憶買収人』が、4月より2カ月連続で配信されることが決定した。 参考：堂本光一、『転スラ』劇場版第2弾でオリジナルキャラの声優に本予告＆新キービジュアルも STARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマ“エスドラ”第1弾となる本作。BABEL LABELの藤井がプロデュースを手がけ、堂本