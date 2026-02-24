バンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコエクスペリエンスは、2026年2月21日に25周年を迎えた「太鼓の達人」に関する情報を発表した。 （参考：【画像あり】25周年を記念したロゴとビジュアルなど） 25周年を迎え、記念ロゴとビジュアル、25周年記念スペシャルムービーが公開された。 25周年記念スペシャルムービーでは、人気ドラマーのマイキが超巨大な和太鼓で「太鼓