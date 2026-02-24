福岡県警春日署は24日、大野城市大城1丁目19番付近の路上で23日午後4時30分ごろ、徒歩で帰宅中の男児が見知らぬ男から「何歳、家はどこ」などと声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60歳くらいのやせ形。白髪短髪、緑色系ジャンパー、黒色長ズボン、マスク着用。