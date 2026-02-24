2月23日、静岡県伊豆の国市の温泉施設で近隣住民の通報を受けて駆け付けた女性警察官に対し、顔を殴るなど暴行を加え、職務を妨害した疑いで46歳の自称・団体職員の男が逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、すべて自称で静岡県沼津市下香貫に住む団体職員の男（46）です。 警察によりますと、男は2月23日午後6時頃、伊豆の国市長岡の温泉施設内で、通報を受けて駆け付けた女性巡査部長（41）に対して顔