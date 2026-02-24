衆院本会議で中道改革連合の小川代表（手前）の代表質問を聞く高市首相＝24日午後高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説に対する各党代表質問が24日午後、衆院本会議で始まった。自民党が圧勝した衆院選後、初の本格論戦。最初に登壇する中道改革連合の小川淳也代表は、首相が掲げる「責任ある積極財政」や、2年間限定の飲食料品消費税ゼロに関する詳細をただした。政権は衆院選で審議入りが遅れた2026年度予算案に関し、3月