「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）手締めのあとにマウンド付近に首脳陣、選手、スタッフが集まって集合写真撮影が行われた。中央最前列に井端監督ら首脳陣が集まり、指揮官の隣には阪神の森下翔太外野手が位置し、その隣には佐藤輝明内野手と２２日の壮行試合で結果を残した２人が座った。井端監督の背後ではソフトバンクの近藤が穏やかな笑みを浮かべており、アドバイザーとして宮崎合宿に参加したパドレス・ダルビ