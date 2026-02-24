フリーアナウンサー原千晶（37）が24日までに、インスタグラムを更新。世界遺産検定3級に合格したことを伝えた。原は「世界遺産検定3級合格しましたやったーっ」と報告し、「合格」と書かれたスコアレポートを手に笑顔の写真を披露した。原は昨年11月末、番組の取材中に全治3カ月のけがを負っており「骨折中、時間もあり旅行が好きでいつか取ってみたいなと思っていたのでこの機会に」と資格取得を目指した経緯を明かした。無事