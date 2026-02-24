鹿児島県警やネクスコ西日本によりますと、きょう24日午前9時すぎ、しました。 トラックの運転手は、命に別状はないということです。 視聴者が撮影した映像では、横転したトラックは荷台が破損し、積み荷の一部が道路に散乱していました。 事故処理のため、薩摩吉田インターチェンジと鹿児島北インターチェンジの間の下り線は、午後0時半すぎから通行止めとなっています。 ・ ・ ・