孫氏が教える手の込んだ演出を武器にどんどん深入りさせてしまう恐るべき技術とは これはという人物に目星をつけ、弱みや欲望につけ込む 攻撃したい敵や城、暗殺したい要人がいるときは、スパイを活用するのが得策である。そのためには敵の内情、防衛体制、警護の様子などは絶対に把握しておかねばならない。そのうえで、指揮官の側近、謁見の取り次ぎ役、門衛などの姓名を割り出し、それぞれの履歴、性癖、境遇などを調べ上げる