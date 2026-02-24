旧綾上中学校を利用した綾川町データセンター 2026年3月3日、廃校となった香川県綾川町立綾上中学校を活用し、「綾川町データセンター」が開所します。駐輪場や部活動の練習場を改装しました。 東京に本社があるIT企業・ハイレゾは2024年12月、高松市にデータセンターを開所しました。香川県で2拠点目となる新しい施設、「綾川町データセンター」では、チャットGPTに開発