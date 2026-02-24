ドル円朝の高値越えて上昇＝東京為替 ドル円は155円18銭を付け、午前につけた高値155円14銭を超える展開。株高などを好感したリスク選好の円売りと米債利回り上昇からのドル高などが出ている。 USDJPY 155.16