新潟県の柏崎刈羽原発について、東京電力社員がテロ対策に関する秘密文書を不正にコピーしていた問題で、原子力規制委員会はきょう（24日）、社員が文書を撮影して別の社員16人に送信していたなどとする調査結果を発表しました。この問題は去年6月、東京電力社員が、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発のテロ対策に関わる秘密文書を、必要な手続きをとらずに不正にコピーし、社内の自分の机に保管していたものです。秘密文書は厳重な保