俳優の高知東生（61）が24日、自身のXを更新。薬物問題における逮捕報道について言及した。【写真】高知東生、有名人の逮捕報道「何か言いたい」人に呼びかけ投稿で「有名人が薬物問題で逮捕された時に、驚いたり、ショックを受けたり、腹が立ったり、不愉快だったり、色んな感情でバッシングしたくなる気持ちはよくわかる」とコメント。続けて「『何か言いたい』という人に是非お願いしたいのは『口だけの反省は信じられない