俳優の岡田准一さんがお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕さん、きむらバンドさんとともにマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」のリニューアル発表イベントに登場しました。 【写真を見る】【 岡田准一 】上京して安心できる場所が「マクドだった」「たくろう」と初共演し師匠のように教える日本マクドナルド株式会社は、約3年ぶりにリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」を2月25日(水)から提供開始。また