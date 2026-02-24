ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて帰国したフィギュアスケートペアの三浦璃来（左）と木原龍一＝24日午後、成田空港ミラノ・コルティナ冬季五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団の本隊が24日、成田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーで大勢の人に出迎えられ、フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は花束を受け取り「金メダルを持ち帰ることができてうれしい