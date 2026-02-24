タレントのMEGUMI（44）が23日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。美肌の秘訣を明かした。美容家としての顔も持つMEGUMI。ゲストのグラビアアイドル森脇梨々夏からは「美容についてめちゃくちゃ聞きたい。お肌とかも発光してらっしゃるじゃないですか。どうしたら発光するんですか？」と質問が。MEGUMIは「水分を入れ込むこと。シートマスクは毎日。毛穴って下向いているんですって。化粧