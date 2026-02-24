【第89話】 2月23日 公開 第89話「純愛」を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月23日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第89話「純愛」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第89話では、江口に仕返しをしようとする池沢だったが、ピュアな視線で彼女のことを見られることに気が付く。しかし、江口の一言で心は乱され……。 サンデーうぇぶ