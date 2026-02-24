[2.23 Balcom BMW CUP 広島ユース 0-4 U-17日本代表 広島一球]U-17日本代表がU17アジアカップへ弾みの全勝V――。「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は23日、最終節を行い、すでに5連覇を決めているU-17日本代表はサンフレッチェ広島ユースと対戦。4-0で快勝し、3戦全勝で大会を終えた。なお、大会MVPには、U-17代表のDFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)が選出されている。U-17代表は今回の広島