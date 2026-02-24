2月24日（現地時間23日、日付は以下同）。フェニックス・サンズのディロン・ブルックスは、左手骨折から回復するため4～6週間を欠場することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 ブルックスは、22日のオーランド・マジック戦で同箇所を負傷。サンズはその試合を2度の延長の末、ジェイレン・グリーンの3ポイントシュートがブザービーターで決まり、113－