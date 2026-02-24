エノモトが３日ぶりに急反発し、昨年来高値を更新した。ＳＢＩ証券が前週末２０日、エノモトの目標株価を従来の３５００円から４４００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。日亜化学工業（徳島県阿南市）との資本・業務提携により、オプト用リードフレームが着実な成長軌道に乗ったと指摘。同証券はエノモトの２７年３月期営業利益予想を従来の１６億円から２０億円に引き上げた。 出所：MINKABU PR