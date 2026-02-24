ライオンは４日ぶりに急反発している。ＳＭＢＣ日興証券が前週末２０日、ライオンの投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は１６４０円から２２５０円に増額修正している。２５年１２月期について国内の収益力向上と海外での利益を伴った成長を実現したと指摘したうえで、企業価値向上に向けた取り組みを強力に進めるマネジメント陣のリーダーシップと執行力を評価。質の高い成