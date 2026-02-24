ＴＤＣソフトが後場に一時プラスに転じた。この日、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表しており、これを材料視した買いが株価を押し上げた。今期の売上高予想は従来の見通しから５億円増額して４８５億円（前期比９．２％増）、最終利益予想は２億８０００万円増額して３８億円（同１０．７％増）に見直した。高付加価値事業の伸長や投資有価証券売却益の発生による影響などを織り込んだ。期末一括配当予想は３円増額